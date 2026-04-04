Vertice di urgenza ieri mattina a Palazzo Mosti sul caso delle lettere licenziamento – o meglio mail di licenziamento – nei confronti di diciannove lavoratori in servizio per i parchimetri relativi agli stalli blu in città.

Presenti alla riunione i sindacalisti di Filt Cigl (Giuseppe Anzalone), Fit Cisl (Eduardo Marra), Uil Trasporti (Cosimo Pagliuca), Ugl Autoferro (Mario Coppola), una delegazione di lavoratori e il sindaco Clemente Mastella, con gli assessori Luigi Ambrosone e Attilio Cappa.

Piena convergenza di vedute tra sigle e amministratori rispetto la necessità di azzerare i licenziamenti. In particolare il primo cittadino ha spiegato di avere sollecitato Trotta Bus (che adesso è in regime di prorogatio per l’esercizio del trasporto pubblico locale per un mese) a fare marcia indietro, vista la situazione di transitorietà della gestione, quanto meno inaspettati. Richiesta peraltro accompagnata dall’assicurazione della gestione dei parchimetri per il mese di gestione provvisoria, che dovrebbe vedere l’inverarsi del subentro di Air Campania.

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