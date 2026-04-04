“Le strisce blu sono in programma, ma è inutile avviare la sperimentazione se prima non portiamo a termine tutti i lavori che riguardano la rete stradale”.

Massimiliano Gaudino, consigliere delegato alla Viabilità, risponde così alle domande su tempi e modalità operative relative alla istituzione della sosta a pagamento a San Giorgio del Sannio.

Un’operazione non più rinviabile.

Nel centro urbano c’è un evidente problema di sosta selvaggia: ormai non è raro imbattersi in auto lasciate sui marciapiedi, che ostruiscono gli accessi per disabili; e solo per fare un esempio è ormai sdoganato il parcheggio sul lato destro del viale Spinelli in direzione piazza IV Novembre.

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