Processione Cristo Morto, folla di fedeli per le vie del centro cittadino

Attaccamento alla tradizione del corteo devozionale del Venerdì Santo in città: un evento peraltro da sempre molto sentito e partecipato, quale la Processione del Cristo Morto che ha visto ieri sera una grande partecipazione di popolo. Un dato costante, confermato nel corso degli ultimi anni, tranne i due di interruzione forzata causa pandemia da nuovo Coronavirus e protocolli sanitari contenimento contagio (il 2020 e il 2021).

Ali di folla a salutare ieri sera con commozione il passaggio dell’icona.

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