Partito democratico e Avs non danno tregua. I consiglieri comunali Francesco Farese, Raffaele De Longis, Giovanni De Lorenzo, Floriana Fioretti, Marialetizia Varricchio e Giovanna Megna continuano ad incalzare quotidianamente il sindaco sul caso Santamaria. Nella giornata di ieri, un’interrogazione e una richiesta di accesso agli atti, relativa all’evento elettorale del 17 novembre, organizzato ufficialmente da Gennaro Santamaria.

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