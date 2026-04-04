Il maltempo degli scorsi giorni si è abbattuto con violenta ferocia nel Fortore, che ne conta ancora i danni.

Castelvetere in Val Fortore ha dovuto fare i conti con una imponente frana che ha caratterizzato un costone del centro storico in via Monsignor Iarossi, trascinandosi dietro parte di un’abitazione privata, fortunatamente non utilizzata.

Una scena che richiama alla mente la Niscemi di qualche mese fa, e che evidenzia una fragilità idrogeologica di questi territori che necessita ancora di molti interventi.

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