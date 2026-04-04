A circa un mese e mezzo dalle amministrative del 25 e 26 maggio, gli schieramenti che si contenderanno il consiglio comunale di Guardia Sanframondi appaiono in piccola o in grande parte dei puzzle ancora da definire. Qualche tassello sembra aver trovato l’incastro – se ne parlerà in seguito -, ma per gli altri c’è da attendere l’esito degli incontri che riprenderanno dopo le festività pasquali, e che nelle prossime settimane saranno destinati a intensificarsi fino alla presentazione ufficiale delle liste, il 25 aprile.

È in questo scenario, dai contorni ancora sbiaditi, che si colloca l’assemblea pubblica svoltasi mercoledì pomeriggio nella sala consiliare del comune, durante la quale il comitato civico Comunità di Destino, organizzatore dell’incontro, ha lanciato la proposta a qualunque sarà la prossima maggioranza di accogliere il Forum Permanente, da deliberare in giunta comunale e poi approvare in consiglio.

Si tratta di un organo di cittadini che, se istituzionalizzato, potrà collaborare al fianco del prossimo consiglio per attuare quelle idee di rilancio del paese che i guardiesi hanno elaborato negli ultimi due mesi nel corso delle riunioni settimanali del venerdì pianificate dal comitato civico.

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