Si riaccende il dibattito politico e ambientale nel Sannio. I gruppi consiliari di opposizione del Partito Democratico e Dei Goti hanno diffuso una nota congiunta per esprimere ferma contrarietà alle recenti determinazioni della Regione Campania riguardanti il comparto estrattivo nel territorio di Durazzano.

Al centro della polemica c’è il decreto pubblicato lo scorso 23 marzo, che esclude dalla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) il sito denominato “C12BN_01 – località Fossa delle Nevi”. Secondo gli esponenti dell’opposizione santagatese, si tratterebbe di un “passaggio grave” che, semplificando l’iter autorizzativo, ridurrebbe drasticamente le garanzie a tutela del paesaggio e dell’ecosistema. Il comunicato non risparmia critiche all’Amministrazione comunale di Sant’Agata de’ Goti, accusata di non aver prodotto risultati concreti negli anni e di aver adottato una gestione che avrebbe “distratto la comunità rispetto alle reali priorità”.

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