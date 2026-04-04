Resta in carcere il dirigente comunale Gennaro Santamaria, accusato di concussione nei confronti di un professionista tecnico e tratto in arresto lo scorso 30 marzo in un bar di Benevento dopo la consegna di una busta contenente “denaro censito” per 4mila euro, considerato come “prima tranche” rispetto una “richiesta concussoria per 70mila euro”.

Sulla vicenda accelera il lavoro dei difensori del dirigente – i legali Andrea De Longis, Matteo De Longis e Antonio Di Santo: in particolare l’istanza di riesame, su cui stanno lavorando, verrà formalizzata la prossima settimana dopo le festività pasquali, con ricorso nei confronti della decisione del Gip della convalida della misura cautelare più restrittiva quella della custodia cautelare in carcere.

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