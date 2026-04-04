Un luogo che custodisce già una magia indelebile tra i ricordi. E che spera di poter far posto a un nuovo appuntamento con la storia, ancor più emozionante, come il più classico dei déjà vu. L’Arechi non è uno stadio qualsiasi per Stefano Scognamillo: il difensore giallorosso, infatti, nella casa della Salernitana ha già vissuto un’emozione eterna, solo pochi anni fa. Stessi colori ma protagoniste diverse in quella stessa categoria che sta per premiare la Strega come la migliore tra tutte le squadre in scena in questo girone C.

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