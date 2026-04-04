La voglia di chiudere i giochi il più presto possibile, approfittando del primo match point regalato dal calendario. Il derby da una parte e Catania-Picerno dall’altra: destini incrociati tra la prima e la seconda della classe che possono cambiare definitivamente il presente del Benevento, trasformando il sogno in realtà. La Strega viaggia a vele spiegate verso il porto di Salerno: all’Arechi l’occasione da cogliere al volo in cui conterà vincere. E, in parte, anche sperare per poter finalmente festeggiare quel risultato inseguito da tanto, ora giunto ormai a un passo. Dovrà far meglio dei siciliani la squadra di Floro Flores per non rinviare più l’appuntamento con la festa: la missione è la solita ma le distanze di classifica e il calendario ormai agli sgoccioli dicono che il traguardo rischia di avvicinarsi davvero, anche oltre l’ultima curva.

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