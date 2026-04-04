Un giovane di Benevento (A.V.) è rimasto ferito nel pomeriggio odierno da alcuni colpi di arma da fuoco esplosi lungo la strada provinciale che collega la Statale Appia ai comuni di Ceppaloni e Arpaise.

Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo sarebbe stato raggiunto da diversi proiettili in una zona caratterizzata dalla presenza di poche abitazioni e dall’assenza di attività commerciali. Un elemento che rafforza l’ipotesi di un possibile agguato mirato. Nonostante la gravità dell’episodio, il giovane non sarebbe in pericolo di vita: è stato trasportato all’ospedale ‘San Pio’.

Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Ceppaloni e i militari del Comando Provinciale di Benevento, che hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Gli investigatori stanno lavorando a tutto campo per chiarire il movente e risalire all’autore o agli autori del gesto. Particolare attenzione è rivolta alle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero fornire elementi decisivi per l’identificazione dei responsabili. Al momento non si esclude alcuna pista.