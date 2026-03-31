Il sindaco di Paupisi, Salvatore Coletta, interviene in merito agli sviluppi relativi al raddoppio della Strada Statale Telesina: “Accogliamo con grande favore le notizie che arrivano sul raddoppio della Telesina, un’opera attesa da anni e fondamentale per il futuro del nostro territorio. La proroga della dichiarazione di pubblica utilità e l’accelerazione delle procedure per gli espropri rappresentano segnali concreti: finalmente si va nella direzione giusta, con la prospettiva dell’apertura dei cantieri già nei prossimi mesi”.
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