Topi presso l’ex Hotel La Formica di Morcone. È quanto si apprende dall’ultima ordinanza del sindaco Luigino Ciarlo, con la quale intima ai proprietari di risolvere la situazione.

È stata l’Azienda Sanitaria Locale, a seguito di sollecitazioni della cittadinanza, a segnalare la situazione di abbandono in cui versa la struttura dell’Ex Hotel “La Formica”, in cui è stata rilevata la presenza di roditori nonché, nell’area esterna perimetrale, di sterpaglie, vegetazione incolta, sporcizia e rifiuti, condizioni che favoriscono l’insediamento e la proliferazione dei topi.

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