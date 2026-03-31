Christian Marotta di Limatola è il nuovo campione nazionale di lingua francese

C’è un pezzo di provincia di Benevento che brilla nel panorama accademico nazionale grazie allo straordinario talento di un giovane concittadino. Christian Marotta si è aggiudicato il primo premio assoluto per la Lingua Francese alla XVI edizione del prestigioso Campionato Nazionale delle Lingue, evento di punta organizzato dall’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”. Un successo che definire eccezionale è riduttivo: lo studente, frequentante la classe 5 E (indirizzo ESABAC) presso il Liceo Statale “Alessandro Manzoni” di Caserta, è riuscito a svettare su una platea di oltre 30.000 partecipanti provenienti da ogni angolo d’Italia, portando alto il nome della sua comunità e della sua scuola.

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