Castelvenere – Rotonda a San Tommaso, domani la consegna dei lavori

Saranno consegnati domani, 1° aprile, i lavori per la realizzazione di una rotatoria in località San Tommaso di Castelvenere nel punto di incrocio tra le Strade provinciali n. 79 e 82.

Lo ha annunciato Nino Lombardi, presidente della Provincia di Benevento, che sottolinea l’importanza dell’intervento predisposto dal Settore Infrastrutture dell’Ente ai fini della sicurezza della circolazione stradale e dei cittadini utenti con la soppressione di un incrocio nel quale si sono verificati numerosi incidenti con gravi conseguenze anche per i pedoni.

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