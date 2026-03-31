“Un silenzio che non contribuisce a ripristinare il rapporto di fiducia con le famiglie”. E’ quanto imputano al Comune di Benevento e all’Asl i componenti della commissione mensa. Un’omertà inconcepibile, un rimpiattino inspiegabile.

La commissione ricorda che lo scorso 27 febbraio, è stato chiesto al Comune di fornire informazioni sulla chiusura del Centro Cottura di Ceppaloni, nei giorni che vanno dal 13 al 17 febbraio, da parte dell’Asl di Benevento, fu risposto che il Comune non aveva ancora copia dei verbali redatti dall’Asl sulle mancanze riscontrate, né sulle verifiche effettuate che hanno poi portato alla riapertura del centro.

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