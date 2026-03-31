Via ogni asterisco, dalle classifiche e dalle tensioni. La mancata esclusione del Trapani congela la parte alta del girone C e i distacchi tra le protagoniste: restano 9 i punti di distanza tra Benevento e Catania, un gap che spazza via gli ultimi dubbi e consegna, finalmente, alla Strega le riflessioni, dolcissime, della festa.

Con quattro partite al termine della regular season e un bottino di punti prezioso in tasca, il club di via Santa Colomba avrà a disposizione il primo matchpoint già il lunedì di Pasquetta, contro la Salernitana.

Difficile, ma non impossibile, sbancare l’Arechi con in tasca il biglietto per la Serie B. Ai giallorossi servirà una vittoria nello scontro diretto con i granata di Cosmi, reduci dalle cinque sberle incassate a Potenza. Ma, contestualmente, servirà anche un risultato non felicissimo del Catania contro il Picerno, un pari o una sconfitta: in sintesi, alla Strega servirà far meglio dei rossazzurri per baciare la matematica e volare tra i cadetti.

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