La conferma che serviva per far scattare ufficialmente il conto alla rovescia in casa Benevento. E’ arrivata dalla decisione della Corte federale d’Appello che ha messo la parola fine a una vicenda che avrebbe potuto rimescolare le carte nell’alta classifica, il tutto quando al termine della stagione regolare mancano solo quattro giornate. Nulla di tutto questo accadrà, perché il rischio di un’esclusione anticipata del Trapani è stato definitivamente spazzato via nella giornata di ieri e con esso anche la possibilità che la Strega potesse vedersi ridotta di due lunghezze l’attuale vantaggio di nove punti che ha sul Catania. La Corte federale d’Appello ha respinto l’ipotesi più estrema, quella che avrebbe potuto portare all’estromissione del club caro a Valerio Antonini e al conseguente annullamento dei risultati, cosa che avrebbe finito per modificare gli equilibri di classifica, anche nella parte alta. Nulla di tutto questo accadrà.

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