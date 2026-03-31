Si è conclusa con un esito decisamente positivo la riunione di lavoro tenutasi presso la Prefettura di Benevento, focalizzata sulla critica situazione della viabilità provinciale compromessa dal transito dei mezzi pesanti.

Il confronto, coordinato dal prefetto Moscarella, ha visto la partecipazione attiva del presidente della Provincia Nino Lombardi, dei sindaci di Apice e Sant’Arcangelo Trimonte e dei rappresentanti di Rete Ferroviaria Italiana.

Al centro del dibattito vi è il destino di oltre 130 chilometri lineari di strade che, dal confine con Caserta fino a quello con Avellino, portano i segni evidenti dell’usura causata dai grandi cantieri per l’Alta Velocità e l’Alta Capacità della tratta Napoli-Bari.

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