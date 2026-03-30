È tornato al gol, la sua specialità, firmando da due passi il vantaggio del Benevento. Ha sfiorato il raddoppio, nell’occasione in grado di chiudere la partita. Ed ha visto la sua squadra ridurre ritmo e pericolosità nella ripresa, perdendo di vista la strada imboccata nel primo tempo.

Ma riparte dagli ottimi segnali del campo Francesco Salvemini dopo l’ennesima esultanza del suo campionato: “Sono contento della prestazione e anche per il gol, quando si segna per un attaccante è tutto più facile. Abbiamo messo in campo un primo tempo di qualità, come eravamo abituati a fare anche nelle altre partite. Alla fine del primo tempo meritavamo di stare sul 3-0, loro poi si sono abbassati e chiusi maggiormente rispetto all’inizio. Non siamo stati bravissimi a trovare le linee di gioco ma abbiamo creato: una ripresa al di sotto dei nostri livelli, secondo me”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia