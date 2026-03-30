Sannio territorio virtuoso per la raccolta differenziata ormai da anni con percentuali ben superiori alla media regionale. Un primato in consolidamento come emerge dall’ultimo report relativo ai rifiuti elettronici e alla loro raccolta per avvio al riciclo.
Il Sannio è per il 2025 l’unico comprensorio provinciale campano insieme a quello di Napoli a fare registrare dati in netta crescita, ma mentre la circoscrizione partenopea vede un incremento di pochi decimali il 3,3 per cento, nel caso del Sannio si parla di un raddoppio trend raccolta rifiuti elettronici con il 47,2 per cento di incremento.
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