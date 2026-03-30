Serata di follia per un 24enne di origine straniera residente nel capoluogo sannita, in centro storico. Sotto effetto di droga e alcol prima ha avuto una lite con alcuni familiari che volevano portarlo a miti consigli e poi l’identificazione da parte delle forze dell’ordine e il rinvenimento sul posto, il centro storico cittadino, di un coltello ritenuto in suo possesso, lanciato al suolo alla vista delle forze dell’ordine.

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Foto di repertorio