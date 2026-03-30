Si era recata in Pronto Soccorso avvertendo un forte malessere, ritenendo di essere bisognosa di cure mediche urgenti, ed in effetti c’era necessità di assistenza medica ma non per un malanno, perché la signora protagonista di una vicenda che ha allietato il Dipartimento Emergenza del San Pio di Benevento in realtà era incinta. Una storia sorprendente e a lieto fine ha segnato in positivo il weekend che segna l’inizio della Settimana Santa dedicato alle Palme presso l’Azienda Ospedaliera guidata dal Direttore Generale Maria.

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