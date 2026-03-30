“Con la pressione dobbiamo conviverci: l’obiettivo è importante ed è giusto che ci sia”. Fotografa così il momento della Strega Mattia Maita, capitano e condottiero di una squadra che viaggia verso la Serie B. E che, dopo due partite al di sotto delle proprie potenzialità, è tornata ad assaporare quel calcio che ha incantato tutti nel girone C, portandola al primo posto. Un inizio incessante per il Benevento contro il Cosenza, poi un passo indietro nella ripresa.

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