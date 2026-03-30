Vannucchi 6: Non ci sono parate nella sua partita, eppure deve rinunciare al clean sheet. Colpa dell’incornata di Beretta su cui, forse, poteva fare di più. Zero rischi in fase di costruzione e in uscita: sceglie i tempi giusti e disinnesca le possibilità avversarie

Pierozzi 6: La sua incursione nell’area avversaria confeziona il primo segnale del match. Un treno nel cercare la sovrapposizione su Lamesta, armando il cross come ama fare in zona offensiva. Meno intensità e giri ridotti nella fase di stallo della partita

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