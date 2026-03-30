C’è un’intera comunità che, nelle ultime ore, ha smesso di guardare ai propri impegni quotidiani per volgere lo sguardo, il pensiero e la preghiera verso una sola direzione. È la comunità di Forchia e quella della Valle Caudina tutta, che si è stretta in un abbraccio ideale attorno alla piccola Sophie Nuzzo, la bimba che fin dalla nascita combatte una battaglia silenziosa e tenace contro una malattia rara. E che nelle ultime ore ha visto un aggravamento del proprio stato di salute sfociato in una condizione comatosa.

Il messaggio ufficiale diffuso dal Sindaco Gerardo Perna Petrone e dall’Amministrazione comunale non è solo un atto istituzionale, ma un grido di umanità “In momenti come questo, le parole lasciano il posto alla solidarietà e al calore umano”.

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