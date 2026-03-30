Un punto che non appaga, ma che permette comunque al Benevento di fare un altro passettino avanti, in attesa di affrontare le ultime curve che portano alla bandiera a scacchi della promozione. Col il Cosenza è venuto fuori un pareggio (1-1, reti di Salvemini e Beretta) tra mille rimpianti per i giallorossi, epilogo di una partita che gli uomini di Floro Flores hanno interpretato bene, almeno in parte, non riuscendo però a farla propria. Una gara chiusa oscillando tra i sospiri per il colpaccio sfumato e il conforto di un risultato che comunque ha il suo valore in ottica classifica, se non altro perché consente alla Strega di avere tra le mani il primo match point promozione già nel giorno di Pasquetta contro la Salernitana.

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