Iscritti, simpatizzanti, cittadini curiosi, e poi la folta schiera di delegazioni dem giunte da comuni vicini e non. Ci sono quasi tutti ben prima dell’appuntamento previsto per le 18. L’attesa era tanta, durata anni, ma tra poco sarà finita: il circolo Pd “Lino Massaro” di Frasso Telesino inaugurerà finalmente la sua nuova sede. Si aspettano solo la segretaria provinciale Filomena Marcantonio e il neoeletto consigliere provinciale Carmine Valentino, che arrivano di lì a poco. Scambiano battute, strette di mano e qualche ricordo con i segretari e gli esponenti dei circoli locali presenti, poi dritti ad abbracciare il segretario dem frassese Raffaele Di Cerbo e il giovane Salvatore Lubrano, fresco di elezione nella delegazione provinciale del partito durante il congresso di venerdì.

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