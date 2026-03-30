Il disappunto per il risultato, ma anche la soddisfazione per la prestazione e, di riflesso, per una classifica che lascia il suo Benevento in una posizione di relativa tranquillità. Antonio Floro Flores non si lascia condizionare dall’esito di una partita che i suoi ragazzi hanno ben condotto, almeno a giudizio dello stesso allenatore giallorosso: «Abbiamo fatto un grande primo tempo, perché siamo riusciti a creare tante occasioni per segnare – le parole del tecnico partenopeo -. Purtroppo il calcio è questo: a volte ti dà, in questa circostanza ci ha tolto qualcosa. Il rammarico c’è, perché abbiamo fatto una grande prestazione, come non capitava da un po’ di tempo. Nella ripresa abbiamo fatto fatica a trovare, serviva un po’ di pazienza in più, ma il Cosenza si è chiuso bene ed è riuscito a limitarci le giocate. Non ho visto ansia e nemmeno frenesia nei miei; anzi, abbiamo sempre provato a spingere anche nel secondo tempo. Avremmo dovuto essere più concreti, più cattivi, ma il fatto di aver costretto una squadra forte a difendersi, deve farci essere contenti della prestazione. Brucia, perchè i ragazzi meritavano di più, ma guardiamo avanti con fiducia».

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