La Regione Campania è fuori dal piano di rientro.

“E’ una notizia importante per tutta la nostra comunità – ha dichiarato il Presidente Roberto Fico – per i cittadini, per gli operatori della sanità, per il personale medico e paramedico, per tutto il settore sanitario”. La decisione adottata dal Ministero della Salute permette all’amministrazione di tornare a una regolare e ordinaria gestione della sanità, di programmare investimenti, assumere personale, ammodernare strutture e tecnologie, rafforzare nel suo complesso il sistema sanitario.

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