Una proroga, e una sollecitazione agli enti locali.

Sono gli elementi di novità che accompagnano la procedura verso i lavori di raddoppio della Strada Statale 372 ‘Telesina’.

E’ scattata la proroga della dichiarazione di pubblica utilità per i fondi interessati dal primo lotto dell’appalto, con sollecitazione agli enti locali interessati allo svolgimento delle operazioni a pubblicare l’avviso sui rispettivi albi pretori (parliamo di San Salvatore Telesino, Castelvenere, Puglianello, Telese Terme, Solopaca, Paupisi, Ponte, Torrecuso e Benevento).

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