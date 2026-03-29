“Basta con la politica politicante, basta con annunci e bugie, basta con chi pensa di fare contemporaneamente il partito di lotta e quello di governo. I cittadini di Sant’Agata e delle comunità vicine chiedono una sola cosa: serietà, verità e fatti concreti”.

Domenico Parisi, commissario provinciale della Lega Salvini Premier di Benevento, interviene con queste dichiarazioni sulla situazione dell’ospedale ‘Sant’Alfonso Maria de’ Liguori’ di Sant’Agata de’ Goti.

“La realtà è sotto gli occhi di tutti: il pronto soccorso h24 non è attivo e l’ospedale non funziona come dovrebbe. Tutto il resto è propaganda”, aggiunge Parisi.

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