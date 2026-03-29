Sei anni di stop. Un annuncio, l’ennesimo, sul ritorno dei convogli sulla linea Valle Caudina. Ma lo scetticismo è alto, e in tanti resteranno diffidenti, fino a quando non vedranno il treno partire dalla stazione di Benevento e arrivare a Napoli.

Eav ieri ha comunicato che la circolazione ferroviaria tornerà da gennaio 2027.

Linea, ricapitola l’azienda in una nota diramata ieri, “attualmente sospesa all’esercizio al fine di consentire l’attuazione di un articolato piano di interventi finalizzati al potenziamento ed ammodernamento dell’infrastruttura ferroviaria, nonché al suo adeguamento tecnologico ai più recenti standard vigenti in materia di sicurezza”.

Tuttavia è la stessa Eav a mettere le mani avanti, perché di incognite ce ne sono ancora: “l’assenza di ulteriori ritardi dagli appaltatori” e “la disponibilità per interfacciamento con gli apparati competenza Rfi”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia