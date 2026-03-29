L’impianto di compressione di Snam di Melizzano ha aperto ieri le porte alla popolazione e all’amministrazione comunale.

I cittadini, sotto il coordinamento del personale Snam e alla presenza del sindaco Francesco Galietta, hanno visitato l’infrastruttura, in attività dal 1985.

La centrale di Melizzano rappresenta un nodo strategico per la rete di trasporto gas nazionale, con 4 unità di compressione alimentate da turbine a gas a basse emissioni e controllo remoto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, dal centro di Dispacciamento Snam che presidia tutta la rete nazionale.

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