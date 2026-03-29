Un dolce sogno, o come ha commentato Clementino “Benevento style”, quello vissuto da Gilda Di Brino, 49 anni di Morcone, e Jessica Cice, 29 anni di Sant’Agata de’ Goti che hanno incantato gli oltre 3 milioni di spettatori della finale di “The Voice Generations” con la loro versione di Sweet dreams degli Eurythmics.

Una finale, condotta da Antonella Clerici, che la provincia di Benevento ha vissuto al cardiopalma fino alla consacrazione finale, che ha visto le due sannite trionfare vincendo il programma. Lo aveva sottolineato la loro coach, Loredana Bertè, che Gilda e Jessica hanno un vero talento, e l’esito della trasmissione le ha dato ragione portandola per la prima volta alla vittoria nello spin-off dedicato alle generazioni diverse. Le due artiste hanno confermato la grinta e l’energia anche nel secondo brano, Proud Mary, inorgogliendo l’intero Sannio. A conferma del supporto del territorio sono arrivate le attestazioni di stima anche da parte delle amministrazioni dei due Comuni.

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