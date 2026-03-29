L’Abbazia di San Salvatore ha fatto da cornice a un momento storico per il turismo del territorio: la presentazione ufficiale della Dmo Sannio Matesino “Sei valli sannite”, pronta per essere candidata al riconoscimento regionale. Presenti rappresentanti istituzionali, amministratori locali, associazioni di categoria, terzo settore, operatori turistici. Dopo i saluti dei sindaci Fabio Romano di San Salvatore Telesino e Giovanni Caporaso di Telese Terme, sono intervenuti anche il presidente della Provincia Nino Lombardi, il presidente del comitato promotore della Dmo, Antonio Di Maria e il presidente del Gal Titerno, Lorenzo Urbano.

Antonio Di Maria ha tracciato con chiarezza la visione che anima il progetto: sei valli che scelgono di fare sistema, mettendo insieme risorse, competenze e identità per costruire un modello di sviluppo basato sulle vocazioni locali, capace di attrarre visitatori, residenti e investitori in una prospettiva di lungo periodo.

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