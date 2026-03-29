GG Team Wear Benevento 5 in finale di Coppa Italia. La squadra di mister Scarpitti soffre, va sotto ma alla fine riesce a rimontare il Cesena e stacca il pass per l’ultimo atto della kermesse tricolore contro il Vinumitaly Petrarca (oggi alle 14).

DOPPIA RIMONTA – Come annunciato alla vigilia, Scarpitti deve rinunciare a capitan De Crescenzo (stagione finita) e opta per il quintetto iniziale formato da Montefalcone, Rafinha, Volonnino, Renoldi e Caruso. Lo start della gara è spumeggiante: Hachimi sblocca il punteggio dopo tre minuti e mezzo con un rasoterra dalla trequarti. Il Benevento 5 pareggia ottanta secondi dopo con un gran gol di Rosato, che raccoglie un assist di Abdala. Ma la gioia giallorossa dura poco perché Gardelli sorprende Montefalcone e riporta avanti il Cesena. Poco dopo è ancora Gardelli molto pericoloso, ma Montefalcone dice no. Ci prova il team emiliano: Pasolini colpisce la traversa. Il Benevento non molla e alla fine riesce a impattare con Caruso dopo uno scambio da urlo con Volonnino a due minuti dal termine: si va al riposo sul 2-2.

GIALLOROSSI IN FINALE – Dopo quattro minuti, Hachimi, già ammonito, travolge Rosato, si becca il secondo giallo e viene espulso: il Benevento 5 ne approfitta subito con Rafinha che timbra il 3-2 e capovolge in via definitiva il risultato.

Luquinhas trova il 4-2 sfruttando un errore in impostazione del Cesena al minuto otto. Ma la squadra di Osimani non molla e accorcia con Traversari. Nel finale succede di tutto: Montalti è strepitoso su Volonnino, Montefalcone si oppone a Pieri. A tre minuti dal termine il Benevento si riporta sul doppio vantaggio con Abdala che converte in rete uno splendido assist di Caruso. Ma arriva il 5-4 del Cesena su un corner contestato, con una deviazione sfortunata di Abdala. Il forcing finale emiliano non basta: termina 5-4 per il Benevento 5 che vola in finale di Coppa Italia.

POST-GARA – “Partire in svantaggio e tornare subito sotto dopo il pari contro una squadra ostica come il Cesena è stato molto complicato, la squadra però ha reagito bene e ha giocato una grande ripresa – l’analisi di mister Fausto Scarpitti. – Siamo felici di essere in finale e aver raggiunto uno degli obiettivi stagionali, ovvero quello di arrivare almeno all’atto conclusivo della Coppa. Petrarca? Avversario molto complicato, esperto e abituato a queste partite. Ma ci faremo trovare pronti”.