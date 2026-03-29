Noi di centro non rinnega quanto sostenuto sino a ieri: siamo indiscutibilmente il primo partito, così come altrove si comporta il Pd, analogo atteggiamento lo assumono i mastelliani a Benevento e nel Sannio? In Irpinia, i dem hanno preteso di esprimere sia il candidato sindaco di Avellino che quello di Ariano Irpino, quindi perché rizelarsi se altrettanto farà Noi di centro per la presidenza ed il sindaco di Benevento? Mastella lo ha sempre sostenuto, confermato ufficialmente pure in occasione della conferenza stampa a commento delle elezioni provinciali.

Ma, la situazione potrebbe cambiare. Replicando al leader del Pd Umberto Del Basso De Caro, che ha rivendicato al suo partito in primis il riconoscimento di uno dei due vertici anzidetti, oltre a dover discutere delle innumerevoli presidenze oggi in mano ai mastelliani, il coordinamento provinciale di NdC lascia intendere che Mastella potrebbe pure essere generoso, a condizione che gli venga garantita una candidatura alle Politiche dell’anno prossimo.

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