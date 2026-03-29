Non è ancora arrivato il momento di chiudere la corsa in anticipo né di giocarsi il primo match point. Non sarà la gara con il Cosenza a consegnare al Benevento la promozione in Serie B. Effetto del successo del Catania a Latina, grazie al quale gli etnei hanno momentaneamente ridotto a otto punti lo svantaggio dalla Strega che dunque – quando le restano cinque gare da giocare, compresa quella odierna – in nessun modo potrà mettere il sigillo della matematica alla vittoria del campionato. Che resta indirizzato, ma non ancora archiviato. Ed è proprio questa sottile differenza a imporre al Benevento di non abbassare la tensione, restare concentrato e scendere in campo all’ora di pranzo al ‘Vigorito’ per provare a ottenere il massimo.

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