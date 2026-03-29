Il futuro urbanistico e ambientale della città di Airola entra in una fase cruciale di partecipazione e trasparenza. Nella giornata di domani, 30 marzo, alle ore 18, la sala consiliare del Comune ospiterà un importante incontro pubblico volto a illustrare alla cittadinanza i contenuti del preliminare di Piano Urbanistico Comunale (PUC) e del Rapporto ambientale preliminare per la Valutazione ambientale strategica.

L’iniziativa, fortemente voluta dal sindaco Vincenzo Falzarano, punta a garantire la massima diffusione delle scelte strategiche che interesseranno il territorio nel prossimo futuro.

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