«Una dispersione idrica che raggiunge la soglia critica del 50%» a causa di «tubature in avanzato stato di degrado che sollevano seri dubbi sulla conformità alle norme sanitarie vigenti». Questo il grido lanciato dal giovane Comitato Civico Solopaca Identità e Prospettive – ETS all’indirizzo dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Pompilio Forgione – anche coordinatore del Distretto Idrico Sannita – e all’amministratrice di Alto Calore Servizi, Alfonsina De Felice.
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