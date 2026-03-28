Come nasce Benevento Domani e cosa la distingue dalle altre realtà associative del territorio?

“Nasce da un incontro tra generazioni diverse, tra persone con esperienze di vita differenti ma accomunate da un interesse vivo e attento alle dinamiche sociali della nostra comunità, alla qualità dei servizi e alle prospettive di crescita. È un’associazione civica e apartitica, e tengo a sottolinearlo: la nostra iniziativa non è contro qualcuno, ma a favore di qualcosa. Guarda al futuro della città”.

Nicola Boccalone, presidente della neonata associazione, illustra progetti e obiettivi dell’iniziativa promossa assieme ad un gruppo di giovani.

Quale sfida sente più urgente?

“Quella dei giovani, senza dubbio. Dobbiamo lavorare oggi per lasciare qualcosa di reale a chi ha voglia di restare, di costruire qui la propria vita. Coltivare il loro senso di resilienza, avvicinarli alla conoscenza delle dinamiche gestionali che danno corpo alla qualità della vita della propria comunità: questo è il cuore del nostro progetto. La dimensione intergenerazionale non è un dettaglio decorativo – è la spina dorsale di tutto”.

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