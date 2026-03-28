Anche il Comune di San Giorgio del Sannio si è espresso formalmente sul progetto di realizzazione dell’elettrodotto Montecorvino-Benevento.

Lo dice una delibera approvata dalla giunta Ricci il 17 marzo, pubblicata giovedì, che ribadito una posizione contraria manifestata a giungo dell’anno scorso. La grande opera di Terna, lo ricordiamo, da progetto attraversa una zona di San Giovanni, prossima al confine con Paduli.

La giunta ha confermato le perplessità legate ad aspetti urbanistici, ambientali, paesaggistici e sanitari, allineandosi al ‘no’ dei Comuni vicini fondato in particolare sulla tutela della Regina Viarum (si sono espressi in questo senso Benevento, Apice, Calvi e l’irpino Venticano).

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