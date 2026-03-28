Un sabato lunghissimo che può trasformare l’attesa spasmodica in opportunità, tra i confini di un match point ancora da accarezzare. L’umore del Benevento e l’avvicinamento alla gara contro il Cosenza dipende soprattutto da Latina-Catania: un passo falso dei siciliani al “Francioni” può regalare alla squadra di Floro Flores la possibilità di festeggiare in anticipo l’appuntamento con la Serie B.
Potrebbe bastare anche un pareggio nella sfida più attesa di questo sabato pomeriggio per consegnare alla Strega il tanto atteso conto alla rovescia. Ma con un dettaglio ingombrante sullo sfondo: la vittoria contro il Cosenza. Una condizione necessaria per trasformare il sogno in realtà o, almeno, per avvicinare ulteriormente il traguardo, pur vedendo l’ultimo passo rinviato di una settimana.
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