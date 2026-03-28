Dal primo passo falso in carriera alla possibile partita della vita, tutto in poco più di un girone. Riannoda i fili del suo campionato Antonio Floro Flores contro il Cosenza, una gara che racchiude diversi significati per il tecnico napoletano custoditi nei 90′ dell’andata. Ma anche nel clima che accompagna la sua Strega alla partita di ritorno, pesando una vigilia che può rivelarsi decisiva per gli incroci dagli altri campi e per il carico di tensione che circonda il Benevento. Un girone e una partita dopo, Floro Flores incontra ancora il Cosenza: il match del “San Vito-Marulla” regalò al tecnico giallorosso diversi segnali importanti ma anche la necessità, concreta, di tagliare i rapporti con il passato per indossare davvero il vestito della sua Strega, cucito su misura.
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