A più di sette mesi dalla scomparsa, la trasmissione di Rai 3 “Chi l’ha visto”, nell’ultima puntata, torna ad occuparsi del caso Nicola Paolozza, l’ex Sindaco di Baselice scomparso l’11 agosto nelle campagne del Comune.

Lo scorso 27 agosto, dopo una riunione in Prefettura, sono state sospese le ricerche condotte dai Vigili del Fuoco con unità speciali TAS, Carabinieri, Polizia Municipale, Guardia di Finanza, Misericordia, la Comunità Montana del Fortore e anche tanti cittadini, che non avevano prodotto alcun risultato.

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