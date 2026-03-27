In Aula il gruppo ‘San Giorgio Protagonista’ aveva già sollecitato l’amministrazione Ricci a dare decoro a questo spazio in pieno centro urbano. Ora, la minoranza torna a invocare un’opera di bonifica per l’ex campo da tennis in via Manzoni, area che resta a destinazione sportiva. La vegetazione spontanea è cresciuta a dismisura, non mancano segnalazioni sulla presenza di ratti, e c’è chi ha preso l’abitudine a lasciare rifiuti all’ingresso del vecchio impianto.

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