Il primo scontro si consuma a fine gennaio. Il capogruppo di ‘Avanti Pietrelcina’ Alessio Scocca chiede all’amministrazione Mazzone di aderire alla Rottamazione quinques, del parere che la misura inserita nella Legge di Bilancio sia una strada da percorrere per consentire a cittadini e imprese di mettersi in regola con Imu e Tari non pagate. Dal fronte opposto il vicesindaco Nicolino Cardone replica che l’argomento è complesso e in quanto tale oggetto di approfondimento, anche in sede Anci; da qui l’invito alla minoranza a non ridurre il punto a propaganda politica.

Ora sarà il Consiglio comunale a esprimersi. Lunedì prossimo, 30 marzo, ci sarà una nuova riunione dell’assise, chiamata a pronunciarsi su Documento unico di programmazione e bilancio di previsione, come anche sulla nuova convenzione per la gestione della segretaria comunale.

In coda, c’è la mozione della minoranza per l’adesione alla Rottamazione Quinquies.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia