L’attesa, la voglia di chiudere i conti, la concentrazione che resta massima, nonostante l’obiettivo sia ormai a un passo. Il Benevento sta ultimando la preparazione a quello che potrebbe essere un appuntamento con la storia. Lo sta facendo con i soliti rituali, perché sa che l’ultimo passo che manca per tagliare il traguardo della promozione in Serie B va costruito sul campo.

In casa giallorossa non si registra quell’ansia mista a tensione che solitamente accompagna gli eventi cruciali: si respira serenità, buon umore e pieno coinvolgimento di un gruppo ormai proiettato verso la cadetteria. Floro Flores non sta facendo fatica a tenere a bada i suoi, non ha bisogno di sollecitarli né di richiamarli. Si limita a osservare e a intervenire solo quando c’è da correggere qualcosa sul piano tecnico o su quello tattico.

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