Ieri presso la Curia Diocesana, si è riunito il Collegio dei Consultori dell’Arcidiocesi di Benevento per eleggere l’amministratore diocesano, così come previsto dal Codice di Diritto Canonico, in seguito alla vacanza della sede episcopale (25 marzo 2026) per il trasferimento di Monsignor Felice Accrocca alle Diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e di Foligno. È stato eletto con la maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti, il reverendo monsignor Francesco Iampietro, già Vicario generale, il quale dopo aver emesso la professione di fede, ha assunto immediatamente la potestà di governo ordinaria vicaria.

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